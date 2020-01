"Mariés au premier regard" : tout ce qu'il faut savoir sur la saison 4

publié le 06/01/2020 à 16:02

Les fans de l'émission doivent sans doute attendre ce lundi 6 janvier depuis un moment. Mariés au premier regard est de retour en prime time sur M6 pour une quatrième saison, avec toujours le même concept agrémenté de quelques changements. Les habitués retrouveront ainsi le décor de la mairie de Grans, dans les Bouches-du-Rhônes, théâtre de l'émission.

Cette année, 7 couples ont émergé de quelque 1.000 candidatures envoyées dans la région de Lyon, ciblée pour les castings de la saison 4 de l'émission. La première nouveauté se situe dans la possibilité désormais de suivre le début de l'histoire des couples sélectionnés par la méthode scientifique mise en place par la production.

Si 6 des 7 couples sont déjà connus (Mélodie et Adrien, Élodie et Joachim, Solène et Mathieu, Élo et Rémi, Laura et Cyril), le dernier sera dévoilé au terme du premier épisode. En effet, deuxième petite surprise, un ou une candidate va avoir la possibilité de choisir entre deux personnes ayant obtenu le même indice de compatibilité. Après lecture de lettres, une rencontre en aveugle et une série de questions posées en étant derrière un rideau, le candidat ou la candidate devra faire son choix.

Enfin, cette quatrième saison va permettre également la présence de candidats avec des enfants, et la situation sera dévoilée avant le mariage. Autant de petits aménagements qui promettent des rebondissements, alors même que la saison 5 est en préparation. Celle-ci pourrait alors ouvrir la voie à un cas attendu de tous : la formation d'un couple homosexuel. "J’ai enfin trouvé une astuce pour réaliser le casting sans difficulté", a indiqué à TV Mag la productrice Kamila Fiévet-Paliès.