"L'amour est dans le pré", saison 15 : qui sont les nouveaux candidats ?

publié le 14/09/2020 à 14:30

La quinzième saison de L'amour est dans le pré arrive à grands pas. À partir du 14 septembre à 21h05 sur M6, le public pourra découvrir les 13 candidats (11 hommes et 2 femmes) âgés de 37 à 63 ans.



Passionnés par leur métier mais parfois trop isolés pour faire LA rencontre, ils ont tous fait appel à L'amour est dans le pré dans l'espoir de trouver l'âme sœur. Une fois encore Karine Le Marchand présentera l’émission et sera la première confidente de ces nouveaux agriculteurs venus tenter l'aventure.

De la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie en passant par l'Occitanie, les histoires naissantes de ces agriculteurs au grand cœur vont vous faire traverser les campagnes françaises. Pour cette nouvelle saison, dont le tournage a été perturbé par le coronavirus, Karine LeMarchand accompagne les candidats et les candidates pendant leur speed-dating. Une grande première dans L'amour est dans le pré et qui permettra aux agriculteurs et aux agricultrices d'être le plus confiant possible avant le rendez-vous avec l'Amour.