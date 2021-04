Jardinage : que planter en ce mois d'avril ?

publié le 24/04/2021 à 09:17

Avec les confinements successifs, de nombreux Français ont décidé de se mettre au jardinage. Certains vendeurs spécialisés observent même un véritable boom de ce loisir, qui permet de s'occuper pendant les longs week-ends assignés à domicile, mais aussi de profiter d'un peu de verdure.

Avec le printemps et l'arrivée des beaux jours, c'est peut-être aussi le temps pour vous de vous y mettre. Attention toutefois, car comme l'ont montré ces dernières semaines, des gelées peuvent encore avoir lieu et saccager vos efforts.

En ce mois d'avril, vous pouvez commencer par faire des semis. Aubergine, courgette, concombre, aneth, basilic et tomates se sèmeront plutôt sous un abri protégé, tandis que l'artichaut, la betterave, les choux, la menthe, la verveine et le melon peuvent l'être en pleine terre à l'extérieur. Il faudra toutefois rester patient avant les premières récoltes.

Vous pouvez aussi planter pommes de terre, céleri et poireaux, et profiter si vous avez de la rhubarbe qui a bien poussé pour la diviser et la replanter. Le mois d'avril est aussi le bon moment pour planter quelques arbustes, et certaines fleurs comme les dahlias ou les lys.