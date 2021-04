Coronavirus : quand le confinement engendre un boom du jardinage

publié le 11/04/2021 à 12:30

Ce matin on s'intéresse à un phénomène que l'on observe depuis le premier confinement il y a maintenant un an : le boom du jardinage. Les Français adorent ça, et de nombreuses familles s'y sont mises en cette période tourmentée.

En effet, durant le confinement, les Français ont retrouvé, ou découvert, le plaisir de jardiner et cela continue. "Il y a moins de sorties extérieures, donc du coup on se concentre plus sur les choses très proches de nous, notamment la famille et le jardin, les choses les plus simples finalement", explique Sandrine qui fait ses courses à la pépinière. "On a envie de fleurs, de soleil, de respirer", résume-t-elle.

Denis, le responsable de cette pépinière VillaVerde située à Déols, près de Châteauroux, dans l'Indre-et-Loire, découvre chaque jour une nouvelle clientèle : "Les jeunes s'intéressent beaucoup plus au jardin (...) ça permet de s'échapper quelque part", relève-t-il. De son côté, Éric, directeur de la jardinerie Vive le jardin, située à Bléré près de Tours, a constaté un boom considérable de l'activité potagère.

"Certaines personnes ont supprimé un petit carré de pelouse. Il s'est transformé en petit carré de potager pour certains, voir un petit potager", indique-t-il. "Les plantes aromatiques sont particulièrement prisées, tout comme les plants de tomates", précise Éric selon qui le jardinage a été "la bouffée d'oxygène" de nombreuses personnes pendant le premier confinement.