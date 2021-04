Bretagne : elle reçoit des lettres de son nain de jardin dérobé

publié le 19/04/2021 à 16:58

Un enlèvement hors du commun. À Saint-Martin-des-Champs, dans le Finistère, un nain de jardin a été enlevé. Heureusement, celui-ci continue de donner des nouvelles à sa propriétaire.

Toujours un livre à la main, le nain de jardin n'avait pas bougé d'un poil depuis 1997. Il a pris la poudre d'escampette sans prévenir à l'automne dernier. Dany en est la propriétaire, elle suit ses péripéties au gré des cartes postales qu'elle découvre dans sa boîte aux lettres. "La première que j'ai reçue, en novembre, il me dit : 'Salut la famille, je ne peux plus rester confiné dans le jardin de la maison. Dès que je peux je vous envoie de mes nouvelles, ne m'en voulez pas d'être parti sans prévenir, on fera la fête à mon retour. Une pensée à vous tous et aux copains du jardin'".

Après être passé par le Jura, la Haute-Savoie, la Réunion et l'Île Maurice, "la dernière c'est une photo où il a trouvé l'amour, il est avec Régine, de Colombie. 'Ma nouvelle meuf' et c'est la femme de sa vie", décrit Dany. Aucun moyen de trouver qui lui a fait le coup, alors Dany lance un appel : "J'y tiens tellement, c'est promis on lui dira rien. On fera une grande fête quand il reviendra. C'est vrai que j'y tiens", explique la triste propriétaire du nain.