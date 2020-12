L'horoscope du 23 décembre 2020

publié le 23/12/2020 à 05:30

Bélier

Chez vous, la Lune va à la rencontre de Mars et cela risque de décupler la colère qui est en vous 2ème décan, colère vis-à-vis d'une personne ou du pouvoir en général. Évitez toute forme de violence, contrôlez-vous, c'est ce que demande la dissonance que Pluton forme avec Lune/Mars. Pluton est la planète du contrôle, du pouvoir sur soi et sur les autres. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez aucun pouvoir sur vous-même et que c'est malgré vous que vous réagissez avec colère !

Taureau

La conjoncture est dure, mais elle ne devrait pas vous toucher personnellement. Comme je vous l'ai déjà dit, il se passe quelque chose ailleurs ; c'est peut-être en préparation et vous pensez que ça va arriver, mais n'oubliez pas que 2 planètes de la conjoncture occupent votre secteur 12, celui qui gère votre imagination (entre autres). Vous pourriez donc imaginer des situations de violence qui n'arriveront pas ou qui seront arrêtées à temps.

Gémeaux

Vous ne serez pas très affecté par la conjoncture, sauf si vous aviez un projet précis et que vous êtes obligé de l'annuler pour des raisons indépendantes de votre volonté. Lune et Mars se rencontrent dans votre secteur des projets, de l'espoir et sont en dissonance avec la planète qui bloque, qui crée des impasses : Pluton. Aussi ne vous étonnez de rien aujourd'hui, tout pourrait aller très provisoirement de travers. Obligez-vous à penser positif, surtout 3ème décan.

Cancer

La conjoncture est perturbante pour tout le monde et surtout pour votre 3ème décan qui se voit obligé malgré lui de prendre des décisions ou d'assumer de lourdes responsabilités. On vous accuse de quelque chose peut-être ? Une personne, un parent, un supérieur, essaye d'avoir tout pouvoir sur vous et de vous culpabiliser, de manipuler vos pensées, et il ne faudrait pas que vous le/la laissiez faire, même si cela déclenche une tempête cataclysmique. J'exagère, bien sûr, mais il vous sera très difficile de réagir.

Lion

En ce qui vous concerne, la conjoncture semble plus positive que pour les autres. Mais c'est certainement parce que vous-même êtes plus optimiste que votre entourage. Mais avez-vous de bonnes raisons d'être satisfait de la situation ? Ce n'est pas exclu car même s'il y a un gros obstacle à dépasser, vous avez la foi ! C'est-à-dire que vous avez confiance en vous, en la vie, et que vous êtes sûr que vous allez vous rattraper et, si besoin est, remonter la pente.

Vierge

3ème décan, vous avez la Force en vous grâce aux bons influx de Pluton et surtout grâce à votre puissance de travail. Mais vous êtes un peu surchargé en ce moment et vous craignez d'être moins efficace... Vous vous trompez, le plus important est de ne pas vous disperser et si vous êtes malgré tout obligé de faire plusieurs choses en même temps, il serait bon de noter sur un papier dans quel ordre il faut que vous accomplissiez ces tâches. Si vous le suivez, il n'y aura pas de problème.

Balance

Ce n'est pas une journée très cool, 3ème décan, n'essayez pas de faire entendre raison à votre partenaire ou aux personnes avec qui vous discuterez, vous n'obtiendrez rien d'eux. Sur un plan plus général, la dissonance Mars/Pluton est actualisée aujourd'hui et il pourrait donc être question, comme nous l'avons déjà évoqué, d'une forme de violence, que ce soit dans notre pays ou dans un autre. Où que ce soit, vous y serez très sensible et cela peut beaucoup vous perturber.

Scorpion

Votre quotidien, son organisation, les activités qui le composent, tout cela risque d'être perturbé ou perturbant pour ceux du 3ème décan. Le mieux est de prendre du recul et d'analyser la situation sans y mettre d'affectif et sans laisser votre imagination galoper dans tous les sens. Il est vrai que, d'une manière générale, la situation n'est pas du tout satisfaisante, nous avons déjà parlé de l'aspect Mars/Pluton qui pourrait causer de la violence.

Sagittaire

Votre optimisme naturel est toujours à un bon niveau, aussi débrouillez-vous pour le conserver, ceux qui vous entourent, les Capricorne, les Bélier, les Balance par exemple en ont bien besoin ! Il est possible cependant que la situation générale se dégrade : vous savez très bien que vous n'y pouvez rien, et c'est la raison pour laquelle vous ne vous énervez pas et que vous continuez à avoir foi en votre avenir. Il est vrai que ceux du 1er décan ont de bonne raisons de conserver de l'espoir.

Capricorne

Il risque d'y avoir de l'agressivité dans l'air aujourd'hui et peut-être jusqu'à dimanche. Vous pouvez vous-même être très énervé ou alors vous pourriez subir l'agressivité des autres. Non seulement la Lune est en Bélier mais elle va vers une conjonction avec Mars, elle-même en dissonance avec Pluton. Nous en avons déjà parlé, il pourrait y avoir de la violence, mais pas obligatoirement dans notre pays. Toutefois, pour des raisons personnelles, vous y serez sensible.

Verseau

Est-ce vous qui entendrez des propos que vous trouverez diffamants ou vous-même qui tiendrez un discours très dur et parfois injuste à l'égard de l'un de vos proches ? En tout cas, on ne vous ménagera pas ou c'est vous qui ne ferez pas attention à la sensibilité de vos interlocuteurs. Toujours est-il qu'il y aura de la castagne dans l'air. Cela dit, c'est peut-être autour de vous que ça se passera, ou alors c'est quelque chose que vous entendrez ou que vous lirez, une information qui vous perturbera...

Poissons

Vous allez peut-être avoir du mal à assimiler, à digérer ce que le monde extérieur ou les autres vous imposent. Aussi votre besoin de vous protéger sera très accentué et vous le ferez en essayant d'ignorer ce qui vous dérange, en faisant comme si ça n'existait pas. Essayez plutôt d'utiliser votre sens pratique et de vous demander ce que vous pourriez faire pour apporter votre aide, à votre niveau, bien sûr. Car vous ne vous sentez jamais mieux que lorsque vous pouvez aider, conseiller...