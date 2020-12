L'horoscope du 22 décembre 2020

publié le 22/12/2020 à 05:30

Bélier

Des énergies positives se concentrent sur le 1er décan, qui passera une très sympathique journée. Vous aurez le sentiment d'être en synchronicité avec les autres. Mais ça ne sera pas du tout la même chose pour le 3ème décan qui reçoit Mars et sa dissonance avec Pluton. Nous en avons déjà parlé, cet aspect a un côté un peu destructeur et vous pouvez vous sentir concerné personnellement par un sentiment de perte, bien que l'aspect ait une portée plus importante : une attaque pourrait avoir lieu.

Taureau

S'il vous plaît, n'accumulez pas les non-dits, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, personne ne vous en voudra, sauf si vous êtes trop sarcastique et que vos remarques sont blessantes. Mais en général, quand vous faites ça, c'est qu'on vous a blessé auparavant. Par ailleurs, il est possible 1er décan, que la conjonction Jupiter/Saturne au zénith de votre zodiaque vous permette d'obtenir un meilleur statut, cela devrait être dans votre actualité ces jours-ci.

Gémeaux

Vous avez pas mal d'atouts en main qui pourraient vous inciter à foncer et à bousculer tous ceux qui se mettraient en travers de votre route. Mais n'oubliez pas que vous avez des amis et s'ils vous incitent à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter, c'est pour votre bien, pas pour vous ralentir. Il est vrai que le Soleil et Mercure en Capricorne (depuis hier) ont tendance à vous faire voir des conflits et même des complots partout. Mais ils sont le fruit de votre imagination, ou de votre peur.

Cancer

Vous vous sentirez un peu envahi par les autres que vous trouverez un peu trop directifs aussi. Cela dit, votre sensibilité étant exacerbée, il est possible que vous preniez de travers tout ce qu'on vous dira et même ce qu'on ne vous dira pas. Cela ne concerne en principe que le 1er décan, le 2ème est plus tranquillet, mais le 3ème est dans le viseur de la dissonance Mars/Pluton dont nous parlions hier. Cette configuration difficile est actualisée entre mercredi et jeudi, mais ce n'est peut-être pas personnel.

Lion

Vous aurez très envie, aujourd'hui, d'appuyer sur l'accélérateur car vous trouverez que tout le monde est lent, ou cherche à vous ralentir. Mais ne soyez pas parano ! Les autres n'ont pas le même dynamisme que vous, ne sont pas aussi investis dans ce qu'ils font que vous, et ne vont donc pas au même rythme. Ça ne sert à rien de les houspiller, qu'à les énerver ou leur faire peur. Et cela ne peut que les ralentir davantage et vous agacer encore plus. Organisez-vous autrement.

Vierge

C'est compliqué pour vous, surtout si vous êtes du 1er décan ! D'un côté les planètes en Capricorne vous valorisent, de l'autre celles qui sont en Verseau, dans votre secteur du travail, produisent des imprévus qui ne vous plaisent pas toujours. Cependant, cela dépend de votre thème personnel et surtout de votre ascendant : vous pourriez au contraire être dans une période où tout bouge, tout avance plus vite et ce qui ne vous plaît pas c'est que cela bouscule vos habitudes.

Balance

Décidément, tout le monde vous casse les pieds en ce moment, surtout aujourd'hui et demain ! Gardez votre sang-froid et restez à distance de ceux qui vous énervent. Même s'ils sont près de vous, affichez un air indifférent à leurs " attaques " et ils se calmeront rapidement. Plus vous leur répondrez et plus vous alimenterez les conflits. Pas des gros conflits bien sûr, des chicaneries... Mais cela peut être différent pour ceux du 3ème décan, comme nous l'avons évoqué hier (dissonance Mars-Pluton).

Scorpion

1er décan, s'il y a actuellement un problème en famille, il est essentiel que vous vous parliez. Rester dans le non-dit ne fera qu'alimenter les fantasmes, les vôtres comme ceux de la personne concernée. Cela dit, la situation que vous vivez peut se révéler totalement différente selon votre thème : on peut imaginer, on l'a vu déjà, qu'un enfant quitte la maison, mais il est possible aussi que l'un de vos parents ait besoin de soins et que vous le preniez chez vous.

Sagittaire

Vous êtes toujours très bien considéré par les astres, surtout 1er décan. Vénus se trouve chez vous et a pu vous valoir, ou va vous valoir une proposition difficile à refuser. Ce n'est pas le moment de réfléchir pendant des jours, il y a une occasion à saisir et si vous ne voulez pas qu'elle vous passe sous le nez... Cependant, il est possible aussi que l'un de vos projets soit sur le point d'aboutir et il semble qu'il vous portera à peu près toute l'année à venir.

Capricorne

Une journée un peu contrariante, surtout parce que vous vous en voudrez. Vous n'aurez pas atteint l'un de vos objectifs dans les temps et on risque de vous faire une remarque, ce qui est toujours très blessant pour vous ! La moindre critique vous déstabilise, à moins que vous ne soyez solide comme le roc et imperméable aux autres, ce qui serait quand même étonnant ; vous avez certainement plus de sensibilité que ça.

Verseau

Si vos pensées sont un peu pessimistes en début de journée, le moral reviendra au triple galop, probablement grâce à une personne amie, ou avec laquelle vous avez un projet. Quoi qu'il en soit, vous pourrez vous projeter agréablement dans le futur et oublier les sombres pensées du matin (mais peut-être que vous aurez mal dormi). Quoi qu'il en soit, vos échanges seront très positifs dans la journée, même avec ceux qui ne sont pas des amis ; vous trouverez tout le monde charmant.

Poissons

Mars est en vedette jusqu'à jeudi, aussi vos affaires financières n'iront peut-être pas comme vous le voulez. Vous rencontrez des difficultés pour faire rentrer l'argent, mais cela ne durera plus très longtemps ; si vous le pouvez, étalez vos dépenses. Et restez raisonnable, l'année prochaine vous sera très profitable à partir d'avril/mai, et surtout si vous êtes né en février. Vous pourriez bien décrocher le jackpot, c'est-à-dire un boulot qui serait plutôt bien payé. Mais il y aura d'autres opportunités.