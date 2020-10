Cyril Lignac vous dévoile sa recette pour une soupe aux choux revisitée

publié le 15/10/2020 à 11:26

La soupe aux choux est de saison, mais est-ce que c’est vraiment détox ? Il faut savoir que le chou-fleur ou encore le brocoli regorgent d’antioxydants, qui sont réputés pour protéger votre organisme de la maladie en contrecarrant les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules. Ils ont beaucoup de vitamines, de nutriments et d’acides gras en oméga 3.

Le chou-fleur est en tête de liste de la détox contre les inflammations chroniques de l’organisme, telles que le stress, le manque de sommeil ou la mauvaise alimentation. Le brocoli est lui composé à 92% d’eau, d’antioxydants, de fibres et favorise le transit intestinal.

On peut enrichir sa recette de condiments comme des algues, des épices, du curcuma ou des herbes aromatiques et des graines pour donner du goût à cette soupe au chou. Cyril Lignac aime bien le velouté car c'est à mi-chemin entre se faire du bien pour la santé et le plaisir gustatif pour éviter le bouillon avec la feuille de chou, et avoir quelque chose de plus gourmand et délicat.

Velouté de chou-fleur parfumé au curcuma

Le chef donne sa recette de velouté de chou-fleur parfumé au curcuma. "Quand je fais une velouté au chou, je mets du chou-fleur et des feuilles de chou vert. Quand je mixe toute, cela donne une couleur un peu verdâtre, un peu délicate", explique-t-il.

On va donc mettre du chou-fleur cuit au beurre, puis l’on verse de la crème et du bouillon de légumes, on laisse cuire et on mixe. Parfumé au curcuma, on va servir le velouté avec des coquilles Saint-Jacques, dont c'est le début de la saison, taillées en lamelles un peu épaisses et passées à la poêle. On peut aussi les découper en petit tartare avec un peu d'huile d'olive et des pommes fraîches et verser le velouté dessus pour avoir de l'acidulé et plein d'oméga 3.

