publié le 19/01/2021 à 09:00

Pour beaucoup, le pop-corn est lié au cinéma. Petites friandises sucrées ou salées, cette recette se réalise à partir de "maïs à éclater" que vous pouvez trouver dans les commerces. Dégusté chez les Aztèques, le pop-corn est devenu populaire au milieu du XIXème siècle.



Selon le site des journées mondiales, le pop-corn a pu commencer à s'installer dans les foyers lorsque le confiseur Charles Cretors invente la machine qui permet de faire éclater les grains de maïs en 1885 grâce à la torréfaction. Il faudra attendre 1925 pour découvrir les machines à pop-corn que nous avions l'habitude de voir dans les cinémas.

Loin de plomber le moral, ces recettes sont faites pour vous faire sentir, le temps d'une soirée, comme dans une salle obscure, devant un film, un bol de pop-corn sucré ou salé, sans avoir la peur de gêner vos voisins avec les bruits de mastication.

1. Pop-corn sucré ou salé

Dans une casserole, il faut faire chauffer deux cuillères à soupe d'huile et y ajouter les grains de maïs à éclater. Mettez un couvercle et attendez que "la magie" opère. Avec la chaleur les grains vont éclater et une fois que tout est prêt, il vous suffit de saupoudrer les grains de maïs de sel ou de sucre, comme le précise le site Papilles et Pupilles.

2. Pop-corn épicé

Cette recette est donnée par la cheffe Nigella Lawson sur son blog. Vous démarrez par préparer une sauce épicée avec du paprika, de la cannelle et du cumin moulu. À mélanger dans une casserole avec du beurre fondu, des pincées de sel et de sucre. Une fois que la sauce est prête, vous n'avez plus qu'à la déposer sur vos pop-corn et à mélanger pour que les grains absorbent tout cela.

3. Pop-corn au parmesan et romarin

Une nouvelle version salée pour un apéro. Pour la réaliser, selon les indications de L'atelier des chefs, il vous faut démarrer par faire un beurre-noisette. N'hésitez pas à en faire une bonne quantité pour le réutiliser dans d'autres recettes. Ajoutez le romarin quand le beurre est fondu pendant que dans une autre casserole, l'huile chauffe pour vos pop-corn. Une fois qu'ils sont éclatés, versez le beurre au romarin sur les pop-corn et ajoutez enfin du parmesan râpé.

4. Pop-corn au caramel beurre salé

Dans cette recette, c'est à vous de préparer votre caramel. Dans une première casserole, faites chauffer du beurre pour que les maïs éclatent ensuite, comme le précise le site de Cuisine Actuelle. Dans une autre casserole, faites fondre du beurre et ajouter le sucre pour qu'il caramélise. À vous de trouver la dose de sel que vous souhaitez ajouter dans votre caramel pour une belle dégustation.