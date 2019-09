et AFP

publié le 20/09/2019 à 17:47

Une femme de 30 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau vendredi matin à son domicile de Maisons-Laffitte (Yvelines) et son mari a été interpellé, a-t-on appris de sources policières. La police a été appelée vers 9h30 par des voisins pour signaler des "violences conjugales", a précisé l'une de ces sources. Sur place, les forces de l'ordre ont trouvé une femme blessée, notamment au thorax. Elle est décédée vers 10h00.

Son mari, âgé de 34 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. La femme était de nationalité philippine et mère d'une petite fille de 2 ans, qu'elle avait eue avec son mari. Le couple résidait dans la maison des parents du mari et était revenu en France au mois de juin, après un long séjour à l'étranger. La police n'avait eu vent d'aucun antécédent en termes de violences conjugales, selon une source policière.

Il s'agit du 109ème féminicide cette année selon le décompte du collectif "Féminicides par conjoints ou ex". En 2018, le ministère de l'Intérieur avait recensé 121 féminicides.