Yvelines : une femme de 104 ans débranchée, sa petite-fille arrêtée

publié le 04/02/2020 à 00:17

C'est une macabre découverte qu'a fait le personnel de la maison de retraite des Saules samedi, à Guyancourt. Une résidente de 104 ans a été retrouvée morte dans sa chambre de cet Ephad des Yvelines.

La centenaire a été retrouvée à côté de son appareil respiratoire débranché. Le personnel médical a immédiatement prévenu la police et leur a fait part de la visite de la petite-fille de dame décédée le jour-même. La femme âgée d'une cinquantaine d'année et résidant à Saint-Quentin-en-Yvelines a été interpellée et placée en garde à vue, rapporte France Bleu.

La petite-fille de la centenaire est soupçonnée d'homicide volontaire. Lors de sa garde à vue la femme de 51 ans, a avoué avoir débranché sa grand-mère, non sans avoir accusé le personnel de l'établissement de maltraitance envers celle-ci.

La femme avait déjà été débranchée

La garde à vue de la quinquagénaire a été levée dimanche 2 février et une expertise psychiatrique, dont les enquêteurs attendent les résultats, a été réalisée. Une autopsie est également prévue concernant la défunte, et ses résultats pourront conduire ou non à l'ouverture d'une information judiciaire.

L'établissement n'a pas souhaité se prononcer sur l'affaire mais selon une source proche du dossier, la direction de l'Ehpad des Saules avait déjà signalé des problèmes concernant cette résidente. "Ce n'est pas la première fois qu'elle est débranchée", rapporte la maison de retraite.