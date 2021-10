Yvelines : un homme jugé pour le meurtre de son ex-femme par 37 coups de couteau

Le déroulé des faits est glaçant : 22 coups de couteau et 15 coups de marteau portés à son ex-femme. Le procès d'un homme accusé d'avoir assassiné, sans violence physique préalable, son ancienne compagne en 2019 s'est ouvert ce vendredi 1er octobre à Versailles devant la cour d'assises des Yvelines.

Le meurtre est survenu 18 mois après leur séparation. L'accusé, Jean J., multipliait les insultes envers la mère de ses deux enfants sans qu'aucune violence conjugale n'eut été constatée avant le féminicide. Ce quinquagénaire, diplômé de Sciences-Po Strasbourg, était haut cadre dans une importante mairie des Yvelines avant de tomber dans une phase de dépression à la suite d'un changement de majorité.

Le matin du 24 janvier 2019 à Cernay-la-ville, dans le sud des Yvelines, l'accusé est entré dans la maison de son ex-femme, 48 ans, et s'en est pris à elle, la repoussant d'une pièce à l'autre du rez-de-chaussée à coups de couteau et de marteau, achetés quelques semaines plus tôt. Venus lui rendre visite, les parents de la victime sont témoins de la scène. Ils voient les coups pleuvoir sur leur fille puis le père tente de s'interposer. Jean J. est également renvoyé devant les assises pour tentative de meurtres sur ses ex-beaux-parents, qui, blessés, déclencheront les secours.

"Un moment de folie"

L'accusé partira ensuite voir la mer en Normandie avant de tenter de se donner la mort. Il sera interpellé par les enquêteurs huit jours après les faits. En garde à vue, il reconnaît les faits, parle d'un moment de folie, il pensait passer à l'acte depuis près d'un mois. Depuis des mois, il insultait régulièrement son ex-femme par SMS.

Les parents de la victime sont arrivés au procès avec "un sentiment de culpabilité incommensurable", indiquait jeudi à l'AFP leur avocate, Maître Elsa Crozatier. "De n'avoir rien pu faire, ça les hante tous les jours". Les deux enfants du couple, âgés alors de 15 et 18 ans, n'ont eu aucun contact avec leur père depuis les faits, et ne seront pas présents à l'audience. Le procès doit se poursuivre jusqu'à mercredi.