Normandie : le site archéologique du Rozel, mine d'or pour les fouilles archéologiques

C'est une dune normande qui recèle bien des secrets. La plage du Rozel au lieu-dit Le Pou en Normandie cache sous son sable des traces d'hommes de la préhistoire. Au total, ce sont 2.200 empreintes de pieds et 35 empreintes de mains qui ont été découvertes depuis que la plage du Rozel a été repérée en 2012, rapporte Le Monde.

Plus encore, pendant les mois de juin et juillet 2021, les équipes dirigées par Dominique Cliquet, spécialiste du paléolithique ancien et moyen, conservateur du service régional d’archéologie de Caen, ont décelé 200 traces des hommes de la préhistoire, "soit autant que lors de la campagne de 2020 du 1er juillet au 31 août", précisent nos confrères. Ce qui fait du site du Rozel une véritable mine d'or pour les recherches.

"On a trouvé des empreintes significatives, notamment des traces d’enfants de 6 ou 7 ans, ce qui nous a apporté des éléments très intéressants sur la manière dont le site, sur le bord du massif dunaire, a été rodé par le vent il y a 80.000 ans", explique Dominique Cliquet à Actu.fr. Plus encore, des fragments osseux provenant d'oiseaux migrateurs ont pu être analysés par un jeune chercheur de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.