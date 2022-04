Yvelines : plusieurs plaintes déposées contre un animateur périscolaire pour des attouchements sexuels

L'homme intervenait dans des classes de maternelle, auprès d'enfants âgés de trois à cinq ans. Plusieurs plaintes ont été déposées contre un animateur à Chatou, dans les Yvelines. Selon les premiers éléments, il n'était pas employé en tant qu'éducateur. En revanche, il était présent sur les lieux sur les tranches périscolaires et, notamment, lors des repas à la cantine où auraient eu lieu des attouchements sexuels.

En octobre dernier, une mère dépose une première plainte contre cet animateur. Petit à petit, la rumeur circule entre les parents d'élèves. Ces derniers commencent alors à en parler à leurs enfants. Ils découvrent ensuite l'inimaginable. "Il m'a parlé de bisous sur la bouche, de caresses. Dans les semaines qui ont suivi, on est allé voir des professionnels. Il a parlé et aujourd'hui, la plainte a été requalifiée en viol", témoigne la mère de l'une des victimes présumées, sur RTL.

Elle assure aujourd'hui que son enfant est encore "perturbé" par les faits dont il aurait été victime. "En tant que parents, nous on est anéantis, je ne serai plus jamais la même et je suis brisée", confie-t-elle.

L'employé réintégré dans un autre service municipal

Dès la première plainte, l'animateur a été mis à pied par la mairie. Pour autant, devant les écoles dans lesquelles il travaillait, impossible pour les parents d'élèves d'oublier cette histoire. "L'inquiétude, elle est quotidienne. Tout le temps quand je dépose mon fils. Depuis ce jour-là (celui de la première plainte, ndlr), j'ai arrêté de le mettre à la cantine", raconte la mère d'un des élèves fréquentant l'ensemble scolaire de Chatou.

Plusieurs semaines après les faits, celle-ci se dire encore inquiète. "Même si je sais que, maintenant, cet individu n'est plus dans l'école. Je n'ai pas l'esprit tranquille", poursuit-elle. Aujourd'hui, l'employé municipal a été réintégré dans un autre service, où il n'est plus en contact avec le public. Une décision prise en attendant les conclusions de l'enquête.