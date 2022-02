Yvan Keller : qui est ce cambrioleur devenu "le tueur à l'oreiller" ?

Dans la nuit du 7 au 8 mars 1991, les sœurs Müller, Hélène et Alice, 85 et 88 ans, dorment paisiblement dans leur maison dans la banlieue de Colmar. La chambre d'Hélène est à l'étage. Elle a bien entendu un bruit et a tout de suite pensé que quelqu'un était dans la demeure. Elle s'est levée et assure avoir aperçu une ombre qui s'est enfuie. Hélène descend au rez-de-chaussée pour vérifier que Alice, quasiment invalide, soignée pour des problèmes cardiaques, va bien.



Sa sœur est impeccablement allongée, les bras le long du corps, le drap plié à la perfection sous le menton mais elle ne respire plus. Elle est morte. Le médecin est appelé et conclut à une mort naturelle.



Pas d'enquête non plus quelques mois plus tard sur la mort dans son sommeil de Marie-Louise, une autre octogénaire. Elle a tout simplement cessé de respirer note le docteur. Pas plus que sur celle de Yvette, 76 ans, elle aussi décédée dans son lit, allongée sur le dos. Son petit-neveu émet tout de suite des doutes sur cette mort déclarée naturelle par le médecin mais il ne s'agit que d'impressions. Yvette ne porte aucune trace de coups ou de violence. Aucune suspicion de crime n'est possible.



Keller, cambrioleur dans l'âme

Début 1993, François de Nicollo, connu pour vols mais aussi indicateur de police, pousse la porte de la brigade anticriminalité de Mulhouse. Il vient y dénoncer son ami d'enfance, Yvan Keller. Il affirme l'avoir transporté sur deux lieux de cambriolages dans la région.

Il l'a, comme toujours, attendu dans la voiture. De Nicollo a appris que dans les deux maisons visitées, les propriétaires étaient mortes. Il est persuadé que Keller est un meurtrier. Mais les policiers ne vont pas le prendre au sérieux...

Tout le monde ignore qu'en réalité, Yvan Keller, désormais jardinier, a été condamné à dix ans de détention en 1982 pour un vol à main armée chez un couple d'antiquaires de Battenheim. Il vole depuis son plus jeune âge. Il est sorti de prison en 1989 et a depuis un train de vie bien plus confortable que celui d'un simple jardinier...



Les invités de "L'Heure du crime"

- Alain Cheval, journaliste aux DNA (Dernières nouvelles d'Alsace)

- Jean-Marie Stoerkel, ancien journaliste à L’Alsace et auteur du livre "50 nuances de crimes : Cinquante ans de grandes affaires criminelles qui ont défrayé la chronique en Alsace" aux éditions Bastberg

- Me Thomas Wetterer, avocat de François de Nicolo