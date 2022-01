Affaire Jubillar : pourquoi une ferme brûlée intéresse tant les enquêteurs ?

Le lundi 17 janvier dernier, les gendarmes étaient à nouveau à pied d'œuvre dans la campagne de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Tous les trois mois depuis un an, ils ratissent ce coin, toujours à la recherche de Delphine Jubillar. Le nouveau lieu de recherche s'oriente de nouveau, depuis peu, vers une ferme, à Drignac, à environ deux kilomètres de la maison des Jubillar.

La ferme a déjà été visitée à deux reprises par les enquêteurs, sans résultat. Ce 17 janvier s'est également avéré infructueux. Les moyens étaient pourtant conséquents. En plus des 120 militaires et gendarmes déployés, un radar capable de sonder le béton et des détecteurs de métaux sont employés.

Si les enquêteurs s'intéressent autant à la ferme de Drignac, c'est que Cédric Jubillar en personne a désigné ce lieu, une première fois auprès de Séverine, sa nouvelle petite amie, peu avant le 18 juin 2021, date de sa mise en examen et de son placement en détention.

La maison en question, incendiée, a également été un sujet de conversation entre Cédric Jubillar et Marco, un codétenu habitué aux séjours en prison.

"D'autres pistes doivent être évoquées" selon son avocat

Les prisonniers échangeaient des messages par les fenêtres de leurs cellules mitoyennes. Selon le dénommé Marco, sorti de prison au mois d'octobre, Cédric Jubillar aurait ainsi raconté qu'il avait tué Delphine, après l'avoir surprise en train d'adresser des textos à son amant. Il aurait ensuite précisé avoir enterré le corps à la ferme qui a brûlé. A sa sortie de prison, Marco va même se rendre sur place, à la ferme de Cagnac, et prendre contact avec la petite amie, Séverine, dont Cédric lui avait confié le numéro de téléphone.



C'est ce manège et ces révélations qui intriguent depuis des semaines les gendarmes et les juges d'instruction. Ces confidences sont suffisamment troublantes pour entretenir le doutes, même si Cédric Jubillar, dans deux lettres manuscrites adressées début janvier à sa compagne Séverine, tord le cou aux révélations qu'il auraient pu faire, "des conneries" selon lui.

Son avocat, Maitre Jean-Baptiste Alary, invité de L'heure du crime ce 24 janvier 2022, explique de son côté que "d'autres possibilités doivent être évoquées, comme celle, vraisemblable, que Delphine ait pu volontairement sortir du domicile ce soir-là, puisqu'on a retrouvé dans le dossier la tenue vestimentaire qui était la sienne quand son enfant est allé se coucher, cela signifie qu'elle s'est changée, et pourquoi se change-t-on à 23h passé si ce n'est pour sortir ?".

Les invités de "L'Heure du crime"

- Maitre Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar,

- Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi,

- Maitre Philippe Pressecq, avocat des amis et de la cousine de Delphine,

- Patrick Isson, correspondant RTL à Toulouse