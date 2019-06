et AFP

publié le 10/06/2019 à 00:53

Un oubli aux conséquences dramatiques... Un homme de 70 ans est décédé à Ancy-le-Franc, dans le département de l'Yonne, après s'être retrouvé coincé entre un pilier et sa voiture.



Le septuagénaire, qui avait oublié de serrer le frein à main de son véhicule, a été écrasé par sa voiture alors qu'il rentrait chez lui. L'homme "allait pénétrer dans sa maison, dont l'entrée est située en forte pente. Le véhicule a reculé, et il s'est retrouvé coincé entre lui et un pilier", a indiqué un adjoint au maire de la commune présent sur les lieux, cité par l'Yonne Républicaine.



Selon les pompiers, appelés peu avant 21 heures, l'homme aurait cherché à retenir la voiture. Les médecins du Smur ont constaté son décès.