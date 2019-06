publié le 09/06/2019 à 09:40

En Gare de Lille Flandres samedi 8 juin, un mouvement de panique a eu lieu lorsque des voyageurs ont cru entendre des coups de feu. Il s'agissait en fait de pétards d'un cheminot, qui fêtait son départ en retraite. Pensant à une attaque terroriste, de nombreux voyageurs ont commencé à courir dans tous les sens.



Aurore en fait partie et elle ne décolère pas : "En faisant la queue, on entend des gros boum comme si c'était une mitraillette. Je me suis dit que cela pouvait être des coups de feu, un attentat", raconte la jeune femme. "À l'heure actuelle, ce n'est pas possible de lancer des pétards dans une gare sans prévenir les voyageurs. Si j'avais attendu et que ce n'était pas des pétards, je serais peut-être morte. On ne fait pas ça sans prévenir les voyageurs ! C'est insensé !", martèle Aurore, encore choquée.

Il n'y a heureusement pas eu de blessé pendant ce mouvement de foule même si certaines personnes paniquées sont tombées au sol. Cherchant à sortir de l'enceinte de la gare par tous les moyens, elles n'ont pas pu éviter la chute.