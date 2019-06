publié le 09/06/2019 à 03:46

Il est présenté comme dépressif et suicidaire. La police nationale a diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux après la disparition jugée inquiétante d’un jeune homme majeur. Jean de Witasse Thezy, âgé de 19 ans seulement, a disparu sur la commune du Chesnay, dans le département des Yvelines, depuis le 1er juin dernier.



De type européen, le jeune homme, qui mesure environ 1,65 mètre, a une corpulence assez athlétique, selon l'alerte diffusée par les forces de l'ordre. Il a les cheveux bruns et était vêtu, au moment de sa disparition, d’une chemise en jean bleue et d’un pantalon clair alors qu’il possédait également un sac à dos rouge.

Si vous avez des informations, il est important de contacter le commissariat de Versailles au numéro suivant : le 01.39.24.70.00.

[#DisparitionInquiétante] Merci de vos partages pour aider les enquêteurs de #Versailles à retrouver M. Jean DE WITASSE THEZY, disparu le 01 juin 2019 sur la commune de #LeChesnay. pic.twitter.com/YYClR86tnT — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 8 juin 2019