Quand Maurane interprétait "La chanson de l'autruche" d'"Emilie Jolie"

publié le 11/03/2021 à 11:02

La disparition il y a trois semaines de l’auteur-compositeur et interprète Philippe Chatel, nous a fait replonger dans son conte musical Émilie Jolie, recueil de chansons magnifiques et indémodables qu’on se transmet de génération en génération depuis maintenant 42 ans…

Les plus grands de la chanson se sont amusés à interpréter ces personnages de Lapin bleu, de Hérisson, de Grand oiseau, de Loup, de Raton-laveur, y’a même l'Horloge et l’Autruche… L’Autruche fait un numéro formidable, elle rêve de devenir une star… En 1979, Sylvie Vartan incarnait l’Autruche et dans la deuxième version d’Émilie Jolie, sortie en 1997, c’était Maurane qui resplendissait dans cette chanson.



Un sans-faute de Maurane sur ce titre qui n’est pas évident… Maurane partageait l’affiche avec Bashung, Zazie, Jacques Dutronc, Johnny, et Danielle Darrieux dans la deuxième version d’Émilie Jolie… Tous les personnages du conte sont nés à partir des chansons que Philippe Chatel improvisait pour endormir sa fille Émilie. Un jour, il a décidé de retravailler les morceaux et de les rassembler pour en faire une histoire, c’est comme ça qu’est née Émilie Jolie…