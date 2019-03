Yassine Belattar déprogrammé d'un festival belge sur le harcèlement

publié le 29/03/2019 à 18:21

L'humoriste Yassine Belattar, inculpé ce jeudi 28 mars à Paris, notamment pour "menaces de mort" et "harcèlement moral" envers plusieurs de ses anciens collègues, a été déprogrammé d'un festival d'humoristes prévu samedi 30 mars à Bruxelles. L'événement est consacré au thème du harcèlement, ont annoncé ce vendredi les organisateurs.



Dans un communiqué, l'équipe du spectacle "Rire Ensemble" a fait part des raisons de l'annulation de la venue de Yassine Belattar, due "aux récents événements" survenus ce mois-ci autour de l'humoriste et animateur radio. Ce dernier, mis en cause par de nombreux témoignages, a fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris, puis d'une mise en garde à vue le 26 mars dernier.

Le spectacle, qui réunit une douzaine d'humoristes, dont le Belge Guillermo Guiz et la Française Shirley Souagnon, avait cette année pour thème le harcèlement "avec une attention plus particulière donnée à l'égalité homme-femme", selon le site dédié à "Rire Ensemble". Or, l'humoriste est accusé par plusieurs jeunes femmes, dont l'une a été co-animatrice de son émission sur Radio Nova, de harcèlement moral et de comportements "humiliants", tels que des "allusions sexuelles" incessantes et des "provocations".

Écarté de l'antenne de radio, Nova

À l'issue de deux jours de garde à vue à Paris ce jeudi, Yassine Belattar a été mis en examen pour "menaces de mort", "menaces de crimes réitérés", "envois réitérés de messages malveillants" et "harcèlement moral".



L'animateur radio franco-marocain de 36 ans, devenu aussi polémiste et "voix des banlieues" auprès de la présidence française, est soupçonné notamment d'avoir menacé plusieurs personnalités du monde artistique dont l'ex-auteur des Guignols de l'Info, Bruno Gaccio. Ce dernier avait porté plainte pour "menaces de mort" en janvier. Dès jeudi, Yassine Belattar, laissé libre sous contrôle judiciaire, a été écarté de l'antenne de Radio Nova.



Le festival bruxellois "Rire Ensemble", qui avait pour thème l'an dernier le racisme, se vante de mettre en valeur la diversité à travers l'humour. Il est organisé notamment par le Kings of Comedy Club, qui est à la fois société de production et lieu de spectacle réputé pour la comédie dans la capitale belge.