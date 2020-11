Vosges : un père de famille écope de 15 ans de réclusion pour viols

publié le 14/11/2020 à 18:17

Le quinquagénaire a toujours minimisé les faits. Vendredi 13 novembre, un père de famille a été condamné par la cour d’assises des Vosges à quinze ans de réclusion criminelle pour des actes de viols et agressions sexuelles commis sur sa fille, sa nièce et l’ancienne petite-amie de son fils, entre les années 2004 et 2014. L’accusé n’était pas présent lors de la journée du délibéré, car il aurait fait un malaise avant de se rendre à la cour d’assises.

Comme le rapportent nos confrères de Vosges Matin, les victimes ont dénoncé ce qu’elles avaient subi, après que la fille de cet homme âgé de 57 ans ait brisé le silence. Mais celle-ci ne s’est pas présentée à la cour pour témoigner – elle est introuvable depuis quatre ans.

Dans son réquisitoire, l’avocat général, Me Christophe Bouchet, a fait part d'un "dossier émaillé de dénégations". Le mis en cause a reconnu "du bout des lèvres" quelques faits d’agression sexuelles, a souligné l'avocat de sa nièce. Me Renaud Gérardin, avocat de l’ex-petite amie du fils, a fait état de son côté d’un manque d’empathie et de l’attitude "détestable" de l'accusé : "Il s’est réfugié dans une forme de mutisme et de minimalisation des faits", a-t-il déclaré.

Les magistrats et les six jurés ont fini par s'aligner sur les réquisitions de l’avocat général. Le père de famille a ainsi été condamné sur l’ensemble de point, et figure désormais au FIJAISV (Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes).