Vosges : mal nourri, un petit garçon de deux ans et demi ne pesait que 5 kilos

publié le 09/03/2019 à 23:53

L'enfant était si faible qu'il ne pouvait même pas tenir sa tête ni s'asseoir. En ce début d'année, les gendarmes ont découvert un petit garçon âgé de deux ans et demi, qui ne mesurait que 67 centimètres et ne pesait que 5 kilos, rapporte Vosges Matin.



Le signalement aux autorités avait été fait par des proches de cette famille habitant près de La Vôge-les-Bains, au sud-ouest d'Épinal (Vosges). Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur place, c'est la stupéfaction. La famille vivait au milieu de détritus et de déjections canines. Une source proche du dossier confie à nos confrères : "On se serait cru dans un bidonville en Inde".

Mais c'est surtout l'état du petit garçon qui inquiète. Immédiatement hospitalisé, il présentait du duvet sur certaines parties de son corps, signe d'une dénutrition extrême, expliquent nos confrères. Deux mois après sa prise en charge, il est toujours hospitalisé et sera par la suite placé dans un établissement spécialisé.

Les parents ont quant à eux été interpellés au début du mois de mars et mis en examen jeudi 7 mars pour privation d'aliments ou de soins, au point de compromettre la santé de l'enfant. Des faits de négligence en termes d'hygiène corporelle vis-à-vis du garçonnet leur sont également reprochés. Ils encourent jusqu'à sept ans de prison.