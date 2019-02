publié le 14/02/2019 à 10:37

L'horreur aux États-Unis. Quatre enfants en bas âge ont été découverts dans des cages. Ces derniers, âgés de 1 à 5 ans, ont été enfermés par leurs parents dans une grange, une construction sommaire en tôle ondulée. Elle avait été grossièrement transformée en habitation alors qu'à l'extérieur, un canapé, des restes de meubles, une glacière, un barbecue ou encore des cartons étaient visibles.



Il était un peu plus de 7 heures mardi 12 février, dans ce village au nord ouest de Dallas au Texas, quand les policiers ont découvert ce sordide logement. Ils avaient été appelés pour une dispute dans un couple. Une bagarre même, car l’homme présentait des coupures sur le visage, c’est sa compagne qui l’a attaqué.

Les officiers essayaient de les calmer lorsqu’ils ont entendu des voix d’enfants venant de la grange. Et quand ils ont ouvert, ils ont été stupéfaits de découvrir les petits. Les deux de 4 et 5 ans étaient enfermés dans un petit chenil, de 90 centimètres sur 90 centimètres, porte verrouillée. Les deux de 1 et 3 ans étaient en dehors de la cage, à moitié nus, recouverts d’urine et de matière fécale sur le corps.

Tous étaient visiblement mal nourris, ils avaient faim et soif. Pourtant il y avait de la nourriture dans la grange, mais le réfrigérateur et les placards étaient verrouillés pour que les enfants ne puissent pas y avoir accès. L’intérieur du frigo était très sale, selon le rapport de police.

Une faille administrative ?

À l'heure actuelle, difficile de comprendre précisément ce qu'il s'est passé. Ça n’est pas clair, l’enquête ne fait que commencer. Les deux adultes ont 24 ans, la femme est la mère des quatre enfants, l’homme le père du petit dernier. Ils ont été inculpés et incarcérés. La mère est aussi inculpée pour violences conjugales.



Les services sociaux connaissaient cette famille, avaient été en contact avec eux, mais à un autre endroit, donc on ne sait pas s’il y a eu une faille administrative.



Concernant les enfants, les policiers leur ont tout de suite donné à manger et à boire, avant qu’ils ne soient emmenés pour des examens. Aucune blessure apparente. Ils sont d’ailleurs sortis de l’hôpital et passent la nuit dans une famille d’accueil.

De potentielles séquelles psychologiques

On ne sait pas à ce stade depuis quand ils étaient ainsi enfermés. La famille était dans cette grange depuis un mois, mais on ne sait pas si les enfants étaient déjà enfermés ailleurs auparavant.



Des pédiatres et des psychologues vont aussi devoir évaluer leur état, est-ce qu’il y a eu un traumatisme ? Qui pourrait avoir des effets sur leur développement. Les spécialistes disent que même si les enfants sont tout petits, il peut y avoir des séquelles psychologiques lorsqu’ils ont été maltraités, enfermés. Même quand les petits ne se souviennent pas en détail de ce qu’ils ont vécu, ils reste des traces. Ça peut retarder le développement de leur cerveau, et du langage.