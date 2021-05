et AFP

publié le 07/05/2021 à 17:58

SOS villages d'enfants enquête sur des cas de violences, notamment sexuelles, et de fraude commises dès les années 1990 dans une vingtaine de ses structures. L'ONG internationale, qui vient en aide aux orphelins et aux enfants dans le besoin, l'a annoncé jeudi 6 mai.

Elisabeth Hauser, la co-directrice de l'association fondatrice basée en Autriche, a révélé dans un communiqué "des cas de violation grave de la protection des enfants et de mauvaise gestion dans certains pays d'Afrique et d'Asie", se disant "profondément choquée". Elle a ajouté qu'il y a des "faiblesses évidentes dans notre organisation (...) et des accusations selon lesquelles des dirigeants de SOS villages d'enfants étaient au courant de certains incidents mais n'ont pas engagé d'action".

Selon une porte-parole de l'ONG, des "abus sexuels" ont été signalés, tandis que les lanceurs d'alerte ont été "écartés" et la parole des mineurs "mise en doute". Mme Hauser a évoqué devant la presse le cas d'un enfant placé à l'isolement et soumis à une interdiction de rendre visite à ses propres parents, pour cause de mauvais résultats scolaires. Concernant la gestion inappropriée des fonds, la directrice a mentionné des appels d'offres pour des travaux remportés par des proches de responsables de SOS villages d'enfants.

L'ONG prévoit d'indemniser les victimes

SOS villages d'enfants avait lancé un premier examen interne, il y a trois ans, et ordonné une enquête plus poussée en novembre 2020. L'ONG a fait état de la création d'une commission indépendante destinée à éclaircir ces événements. Elle prévoit d'indemniser les victimes, dont le nombre n'est pas précisé, à l'aide d'un fonds de "plusieurs millions d'euros", a précisé Elisabeth Hauser. Ingrid Maria Johansen, la PDG de la Fédération internationale, a présenté ses "excuses aux enfants et jeunes gens" qui ont été victimes de ces maltraitances.