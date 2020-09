publié le 24/09/2020 à 18:04

C'était l'une des mesures les plus attendues il y a un an lors du Grenelle sur les violences conjugales : les bracelets anti-rapprochements pour les conjoints violents. En effet, 1.000 bracelets vont enfin pouvoir être distribués dans cinq juridictions.

Ce bracelet sera attaché à la cheville d'un conjoint ou ex-conjoint violent, grâce à une balise il sera géo-localisé en permanence et dès qu'il approchera de sa victime, une alerte se déclenchera.

D'abord pour le prévenir que sa victime n'est pas loin et si le conjoint violent ne s'éloigne pas, des policiers seront alors alertés. Ce bracelet est mis en place pour minimum six mois et maximum deux ans, il peut être ordonné par un juge dans le cadre d'une condamnation ou d'un suivi judiciaire. Ce qui est nouveau, c'est qu'il peut être installé aussi comme mesure de prévention, quand un juge estime qu'une femme est en danger alors même que le conjoint n'est pas encore placé en jugement.

Le boîtier noir est celui de la victime et le gris celui de l'auteur des violences Crédit : Emilie Baujard

Ce dispositif, qui existe déjà en Espagne, est très attendu par les associations.1.000 seront donc distribués dès demain dans cinq juridictions puis dans une trentaine d'ici la fin de l'année. Ils seront déployés progressivement et les associations espèrent que les juges vont se saisir du dispositif rapidement et que les bracelets ne resteront pas dans les placards, comme ce fut le cas pour les téléphones "grave danger".