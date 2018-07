Vincent Bolloré, soupçonné de corruption en Afrique, mis en examen

publié le 25/04/2018 à 18:28

Vincent Bolloré est plus que jamais dans l’œil du cyclone judiciaire. L'industriel français a été mis en examen, quelques heures après avoir été déféré devant des juges du pôle financier, mercredi 25 avril. Le milliardaire de 66 ans, encore aux commandes du groupe Bolloré mais qui a récemment cédé les rênes de Vivendi à son fils Yannick, était entendu depuis mardi matin sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la police anticorruption.



L'homme d'affaires a été mis en examen pour des faits de "corruption d'agent public étranger" et complicité d'"abus de confiance" et de "faux et usage de faux" par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur les ports africains de son groupe.

Soupçons de corruption

Les juges d'instruction Serge Tournaire et Aude Buresi tentent de déterminer si le groupe Bolloré a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé, au Togo, et de Conakry, en Guinée, via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. La firme avait obtenu la gestion du port de Conakry quelques mois après l'élection d'Alpha Condé fin 2010, et avait remporté la concession à Lomé peu avant la réélection en 2010 de Faure Gnassingbé.

C'est notamment en enquêtant sur le groupe Pefaco, société spécialisée dans l'hôtellerie et les jeux très implantée en Afrique, que la justice avait resserré ses investigations sur les activités de Vincent Bolloré sur le continent. M. Perez est connu pour entretenir des relations étroites avec Jean-Philippe Dorent. Selon l'avocat de Francis Perez, les enquêteurs s'interrogeaient sur des versements d'un montant total de 450.000 euros effectués en 2010 au profit de M. Dorent.



"Ces quatre virements sont un prêt à un ami qui a fait l'objet d'un acte notarié et qui est remboursé depuis six ans", a déclaré à l'AFP Me Phung, dénonçant des "fantasmes". Dans un communiqué publié mardi, le groupe Bolloré a "formellement" démenti avoir commis des irrégularités en Afrique, où il gère 16 terminaux portuaires.