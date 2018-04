La garde à vue de Vincent Bolloré prolongée

et AFP

publié le 25/04/2018 à 11:23

Après une première nuit avec les enquêteurs, l'homme d'affaires Vincent Bolloré voit sa garde à vue prolongée ce mercredi 25 avril. Celui-ci est entendu dans le cadre d'une enquête sur les soupçons de corruption entourant l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest.



Les enquêteurs s'interrogent sur la manière dont le groupe Bolloré, propriétaire de Canal+, de l'agence de pub Havas ou encore des Autolib', a obtenu la gestion de plusieurs grands ports africains. Le directeur général du groupe et responsable du pôle international d'Havas sont également entendus par les policiers à Nanterre. Ils soupçonnent Vincent Bolloré d'avoir favorisé l'élection de deux présidents africains.

Outre l'industriel et milliardaire de 66 ans, deux cadres de son groupe sont aussi entendus depuis le mardi 24 avril dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre : le responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Dorent, et Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré. Les gardes à vue de Vincent Bolloré et de ses collaborateurs, soupçonnés de corruption d'agents publics étrangers, peut être prolongée jusqu'au jeudi 26 avril.



Dans un communiqué publié mardi 24 avril, le groupe Bolloré dément "formellement" avoir commis des irrégularités en Afrique. "C'est l'expertise du groupe et ses capacités financières qui lui ont permis de se voir attribuer ces concessions portuaires", est-il justifié.