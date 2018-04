Vincent Bolloré, le Français le plus puissant d'Afrique

publié le 25/04/2018 à 10:30

L’industriel Vincent Bolloré a été placé mardi 24 avril en garde à vue. La justice soupçonne des irrégularités dans l’attribution de concessions portuaires en Afrique. Un coup de tonnerre pour son groupe éponyme.



On parle ici de l’industriel français le plus puissant d’Afrique. Il investit sur ce continent avec constance et habileté depuis 1980. Non sans succès puisque c’est la branche la plus dynamique et la plus rentable de la nébuleuse Bolloré. Le dynamisme des terminaux portuaires et les activités logistiques associées, fer de lance des implantations de Bolloré, profitent aujourd’hui pleinement de la croissance des économies locales.

C’est pour cela que cette mise en cause est tout sauf anodine. La bourse n’a pas du tout apprécié que l’Afrique, pépite du groupe avec 35% des revenus globaux du groupe, soit sur la sellette. L’action a immédiatement perdu en séance 6% de sa valeur, la bagatelle de 600 millions d'euros. Ensuite, elle va compliquer les relations du groupe avec les responsables politiques locaux qui ont en mémoire les soucis de certains de leurs homologues avec la justice française. Enfin, cette séquence peut ouvrir un peu plus la porte aux ambitions de Pékin, peu sensible aux préoccupations éthiques

Présent dans 46 pays d'Afrique

Le business de Bolloré en Afrique est donc capital pour le groupe. Bolloré Africa Logistics déploie son réseau industriel et commercial dans 46 pays du continent. Cette entité qui contrôle en direct les terminaux de conteneurs de 10 ports et 16 plateformes, maîtrise les points d’entrées maritimes les plus importants de l’Afrique de l’Ouest. Une position stratégique sans égale qui en fait un partenaire incontournable des fragiles économies du Mali, du Niger, du Burkina-Fasso via la Côte d’Ivoire et le Cameroun.



Des pays que Bolloré Logistics ambitionne aussi, grâce à trois concessions de chemin de fer, de relier par une boucle ferroviaire de 3000 km. Un projet que la concurrence chinoise tente de récupérer au moins en partie et que cette affaire pourrait affecter.

Pêche à la crevette

Vincent Bolloré avait personnellement confié vouloir se consacrer à la pêche à la crevette, un de ses hobbies, en 2020. Il a manifestement anticipé ce rendez-vous. Son fils vient en effet, à la surprise générale, de lui succéder à la tête de Vivendi.



Mais l’industriel breton restera certainement encore très actif. Qui à part lui peut s’y retrouver dans la galaxie Bolloré ? Il faut y circuler à travers les livres de comptes de la Compagnie du Cambodge, de la Forestière équatoriale, de la financière de l’Artois ou celle de l’Odet en passant la Société des chemins de fer et Tramways du Gard... Vincent Bolloré n’aura plus la main, mais il sera là surement là en sous-main.



