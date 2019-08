L'attaque au couteau à Villeurbanne a fait un mort et neuf blessés

publié le 31/08/2019 à 21:01

Un homme armé d'un couteau a semé la terreur à Villeurbanne aux alentours de 16h30 ce samedi 31 août, tuant au moins une personne et faisant neuf autres blessés. Parmi les blessés, trois sont en urgence absolue et cinq moins gravement atteints, selon le parquet. En plus, 20 autres personnes choquées ont aussi été prises en charge par les pompiers

L’auteur présumé de cette agression, dont les motivations sont encore inconnues, a été rapidement arrêté et placé en garde à vue pour "assassinat et tentative d’assassinats", a indiqué le parquet de Lyon. Il s'agit d'un Afghan demandeur d'asile âgé de 33 ans qui était inconnu des services de police et de renseignement.

Les autorités, qui avaient dans un premier temps fait état d'un deuxième suspect en fuite, ont ensuite démenti l'existence d'un second auteur. Pour l'heure, la piste terroriste n'est pas envisagée puisque le Parquet national antiterroriste (PNAT) n’a pas été saisi de l'enquête contrairement à la police judiciaire de Lyon.