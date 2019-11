publié le 21/11/2019 à 10:22

L'association L214 épingle dans une nouvelle vidéo choc (attention, les images peuvent choquer, ndlr) un élevage intensif de cochons situé à Dirinon, près de Landerneau, dans le Finistère. Ces images ont été tournées au mois de septembre, et sont commentées par le militant écologiste Yann Arthus-Bertrand qui exhorte les Français à voter juste, pour la cause animale, aux élections municipales de 2020.



La vidéo, qui fait froid dans le dos, montre 800 truies enfermées dans des enclos sombres, avec aucune liberté de mouvement, engraissées et servant d'incubateur pour mettre au monde des porcelets à la chaîne, et jusqu'à épuisement. "Beaucoup de cochons souffrent d'infections et ne reçoivent manifestement pas de soins", souligne Yann Arthus-Bertrand.



Les truies souffrent et meurent souvent, certaines dévorées vivantes par leurs congénères. Un grand nombre de porcelets meurent à la naissance, d'infections ou étouffés par leurs mères qui ne peuvent pas bouger. Les images L214 montrent des tas de petits cadavres jonchant le sol, gisant dans leur sang.

Une plainte déposée pour "sévices graves"

Une plainte a été déposée contre cet élevage pour "mauvais traitement" et "sévices graves" envers ces animaux. Le groupe Triskalia, pour qui travaille l'élevage incriminé, a promis que des vérifications allaient être faites sur cette exploitation et que les contrôles allaient être renforcés partout.