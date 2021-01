VIDÉO - Haut-Rhin : naissance rarissime d'un ours polaire au zoo de Mulhouse

publié le 04/01/2021 à 20:31

Le zoo de Mulhouse a un nouveau pensionnaire, un ourson polaire né fin novembre. Pour l’instant personne n’a pu l’approcher, sa maman le couve jalousement et c’est donc à distance, par visio que le personnel du zoo l'a découvert. "Ça reste un moment magique parce qu’on sait que ce sont des choses rarissimes dans la vie des parcs zoologiques", nous dit Benoît Quintard, vétérinaire et directeur adjoint du zoo de Mulhouse.

"La maman le protège dans la loge de maternité, la tanière et ça pendant encore un bon mois. Début février peut-être, elle commencera à avoir envie de sortir", dit-il. "On voit très nettement qu’elle en prend un grand soin. Le petit s’amuse, commence à explorer sa tanière, on l’a déjà vu plusieurs fois au sol en train d’aller fureter dans les écorces. Elle le ramène très rapidement sur elle, mais on sent que c’est bien parti", poursuit le vétérinaire.

Il s’agit seulement de la cinquième naissance d’un ourson polaire en France en 20 ans, la deuxième au zoo de Mulhouse, qui devrait faire appel au grand public pour lui trouver un prénom mais pour cela, il va falloir attendre de savoir si c’est un mâle ou une femelle.

