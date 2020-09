Zoo de Beauval : le tigre blanc Sherkan est mort à l'âge de 18 ans

publié le 11/09/2020 à 13:49

Il était l'un des plus vieux félins pensionnaires du ZooParc de Beauval, le tigre blanc Sherkan est décédé mercredi 9 septembre à l'âge de 18 ans, a indiqué le zoo dans un communiqué. Sherkan souffrait d'une importante arthrose.

"Tristesse à Beauval", voilà comment le zoo a annoncé la mort de Sherkan, le tigre emblématique du parc animalier. "Ces dernières semaines, son activité s’était fortement réduite malgré les traitements quotidiens", peut-on lire sur leur site. En effet, le tigre blanc, âgé de 18 ans, souffrait d'arthrose sévère, depuis plusieurs années.

Animal emblématique de Beauval de par sa prestance et son beau pelage blanc, le tigre était sous traitement depuis 2015, a précisé le parc. "En fonction des phases, il a reçu des corticoïdes, des antalgiques opiacés et de la gabapentine". Si celui-ci a très bien fonctionné pendant longtemps, les soigneurs de Beauval ont remarqué une nette dégradation de sa santé : "Ces dernières semaines, Sherkan se déplaçait moins, sortait moins de sa maison, il avait de plus en plus de mal à prendre ses traitements, et quand il se déplaçait, ses mouvements semblaient de plus en plus douloureux, malgré les traitements".

En effet, Sherkan était très âgé. À noter que la longévité moyenne pour un tigre est de 15 ans.