Barbara Pompili ordonne la fermeture d'un zoo dans le Tarn

et AFP

publié le 23/10/2020 à 17:00

Dans le cadre d'annonces sur le bien-être animal, Barbara Pompili avait décidé fin septembre, de renforcer les contrôles dans les parcs zoologiques. Dans la continuité de ces annonces, la ministre de la Transition écologique a ordonné ce vendredi, la fermeture "définitive" du parc animalier des 3 vallées dans le Tarn.

Le ministère précise dans un communiqué, que le 19 octobre dernier, un "contrôle inopiné" a eu lieu au zoo-parc des félins les 3 vallées à Montredon-Labessionnié, "suite à de nombreux signalements". Contrôle qui a confirmé "des manquements majeurs au sein de l'établissement", mettant "en danger les animaux, mais également le personnel et les visiteurs de ce site", selon le ministère, qui a demandé à la préfète du Tarn de prendre les mesures nécessaires pour la "fermeture définitive" du zoo.

"Je ne tolérerai pas que les règles en matière de bien-être de la faune sauvage captive ne soient pas respectées en France. Il en va de la vie des animaux concernés", a déclaré Barbara Pompili. La ministre a notamment évoqué des "animaux faméliques" et des "enclos insalubres".

Les animaux transférés

"Je ne laisserai plus d'établissement contrevenir à ses obligations envers les animaux", a ajouté Barbara Pompili. D'ici un mois, tous les animaux du parc animalier des 3 vallées, qui en compte plus de 600, devront être transférés dans d'autres établissements. "Chacun connaît le caractère catastrophique de cette obligation de déplacement des animaux pour leur survie, en particulier les multiples jeunes qui viennent de naitre (girafon, antilopes, zèbres et bien d'autres)", a dénoncé le propriétaire du zoo, Sauveur Ferrara dans un communiqué.