Mariage de "gilets jaunes" : le mari en prison pour violences conjugales

L’idylle n'aura pas duré bien longtemps. Ennrick et Christel s'était rencontré lors d'une action au péage de Bizeneuille (Allier) et deux mois plus tard, le 16 février, le couple de "gilets jaunes" se mariait en mairie de Montluçon (Allier). Mais comme l'explique La Montagne, le conte de fée est terminée : l'homme de 45 a été écroué pour violences conjugales.



Ce n'est que quelques jours après l'union que Christel est allée déposer plainte pour violences au commissariat de Montluçon. Entre le 15 et le 27 février, Ennrick aurait eu des comportements violents à son encontre, dont des intimidations, des insultes et des crachats au visage.

Déjà connu des services de police pour port d'armes, violences, rébellion et outrages, l'homme a été entendu et écroué le 14 mars dernier, comme le signale La Montage. Il répondra de ces faits le 12 juin prochain.