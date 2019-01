publié le 14/01/2019 à 14:18

Le quartier entourant la rue de Trévise est toujours sous le choc ce lundi, deux jours après l'explosion dont le bilan s'est alourdi à quatre morts. Le périmètre de sécurité est maintenu et une dizaine d'immeubles restent inaccessibles alors que les pompiers continuent de déblayer les bâtiments endommagés.



"Nous ne partirons qu'une fois que tout sera déblayé, pierre par pierre, pour être certain qu'il n'y ait plus personne", a précisé le porte-parole des pompiers de Paris, avant d'ajouter que les "opérations pourraient se poursuivre une bonne partie de la semaine".

Une cinquantaine de personnes ont également été blessées - neuf grièvement dont un sapeur-pompier et 45 légèrement -, dont plusieurs touristes étrangers présents dans ce quartier central de la capitale qui compte de nombreux hôtels. Quelque 600 personnes ont été accueillies à la cellule de crise samedi.

L'accident le plus grave depuis dix ans

"Douze immeubles sont fermés", a détaillé sur place Sylvain Maillard, adjoint au maire de l'arrondissement. "Il va falloir évaluer les structures de chaque immeuble et apporter une réponse immeuble par immeuble, peut-être même appartement par appartement", a-t-il ajouté, précisant que la mairie avait trouvé des logements pour une cinquantaine de personnes pour la nuit de samedi à dimanche.



L'explosion, qui serait due à une fuite de gaz, a fait trembler les immeubles dans plusieurs rues voisines, soufflé des dizaines de vitres et retourné des voitures. Et elle a laissé sous le choc les riverains. Il est encore "trop tôt pour identifier la cause de cet accident", a indiqué le directeur exécutif de GRDF, Christian Buffet. Il s'agit, selon lui, d'un "accident assez exceptionnel, le plus grave et avec la plus grande ampleur depuis plus de dix ans".