publié le 20/06/2019 à 22:07

Il y a trois semaines, la maison de la famille Piquet a été cambriolée en banlieue lyonnaise. Et malgré la visite de la police quelques jours plus tard, le traumatisme est toujours là. "Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit pendant deux jours, et je me suis couchée en restant habillée", confie Marie Piquet, l'une des victimes.

Une mésaventure bien loin d'être un cas isolé. En dix ans, les cambriolages ont bondi de 50% et les zones ciblées ont quelque peu changé. "Aujourd'hui, les cambriolages se déroulent plutôt dans les grandes villes. Ça se passe en semaine et pas le week-end, le jour et pas la nuit. Et dans 30 % des cas, cela se passe alors que les gens sont présents à leur domicile", explique Xavier Ducurtil, Directeur Marketing de Covea, qui a réalisé l'étude pour l’Observatoire de la sécurité des foyers.



Les Playstation, les tablettes et les smartphones en tête des objets les plus dérobés

L'autre évolution soulignée par cette enquête concerne l'objet des vols. C'est la console de jeux Playstation qui arrive en tête, suivie des tablettes et des smartphones. "On vole vite ce qui se revend bien. C'est donc assez naturel que ces objets-là ne se trouvent pas dans les maisons de campagnes, mais plutôt en ville".

Du côté des forces de l'ordre, on rappelle les principales consignes de prévention en ce début d'été : "Il faut fermer les fenêtres, les portes, et faire relever son courrier par ses voisins". Des conseils qu'il convient de respecter afin de prémunir de vols bien difficiles à élucider : l'an passé, moins de 15 % des 250.000 cambriolages perpétrés sur le territoire ont pu être résolus.