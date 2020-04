Vendée : un joggeur se promène sans pantalon en plein confinement

publié le 03/04/2020 à 05:20

Voilà un joggeur qui voulait peut-être communier avec la nature. Aux Sables-d'Olonne, mercredi 1er avril, des policiers patrouillaient dans le cadre des mesures de confinement lorsqu'ils font une drôle de rencontre. Un homme de 49 ans est en train de courir sur un sentier forestier en bord de mer interdit, mais sa tenue n'est alors pas tout à fait légale.

Ainsi, si l'homme porte bien un t-shirt en haut, il avait le bas en tenue d'Adam, il ne portait pas de short, pas de pantalon, et pas de sous-vêtement. Les policiers lui ont alors demandé de revêtir quelque chose de plus décent, et l'homme s'y plie de bonne grâce, relate Ouest-France.

Autre infraction, l'attestation de sortie du joggeur n'était pas datée, ni horodatée, et il n'avait pas renseigné de motif de sortie. Le contrevenant est "susceptible d’être poursuivi pour exhibition sexuelle", ont indiqué les policiers au quotidien régional.