Belgique : le coronavirus a dopé le trafic de cocaïne au mois de mars

publié le 01/04/2020 à 23:36

Au port d'Anvers, plus de 1,6 tonne de cocaïne a été interceptée lors de trois prises des douanes les 27 et 30 mars. Les trafiquants ayant anticipé le ralentissement des voyages et des échanges provoqué par la pandémie du coronavirus, la cocaïne a beaucoup circulé, dans des bagages en avion ou cachée dans du fret maritime, durant le mois de mars entre l'Amérique du Sud et la Belgique.

Le constat émane du patron des douanes belges, Kristian Vanderwaeren, à partir d'une série de saisies effectuées en mars dans ce pays considéré comme une des plaques tournantes du trafic de cocaïne en Europe, notamment via le gigantesque port d'Anvers (nord).



"Ces derniers jours on a observé une augmentation substantielle des saisies", affirme l'administrateur général des douanes. Selon lui, "la mafia en Amérique du Sud s'est organisée et a placé le plus possible de marchandises dans les conteneurs, sachant que ce trafic de conteneurs vers l'Europe va diminuer dans les mois à venir".

359 kilos saisis à l'aéroport de Bruxelles

Ainsi, près de 350 kg de cocaïne ont été saisis le 16 mars à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem à l'arrivée d'un vol en provenance de République dominicaine. "En temps normal on fait des constatations portant sur 1 kilo, 1 kilo et demi, 2 kilos... Jamais sur une telle quantité" dans des bagages, a affirmé le chef des douanes.

La drogue était cachée dans "huit bagages" placés en soute, et n'a été réclamée par personne à l'arrivée, "il n'y a pas eu d'arrestation", précise-t-on au parquet de Hal-Vilvorde (centre), où une enquête a été ouverte.