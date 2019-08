publié le 30/08/2019 à 16:43

Le drame a été évité de justesse dans un camping des Sables-d'Olonne (Vendée). Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 août, un incendie s'est déclaré dans un mobile-home occupé par une famille de touristes belges, indique France Bleu.

À l'origine du sinistre : un hoverboard. La pile au lithium de l'appareil, qui était en charge sous le lit de deux fillettes âgées de 10 et 7 ans, aurait explosé. Les enfants ont immédiatement alerté leur père, qui, à l'aide d'une extincteur a tenté d'éteindre le début d'incendie, avant d'être aidé par le personnel du camping. Les pompiers ont ensuite pris le relais.

Le couple de touristes et ses cinq enfants âgés de 8 mois à 17 ans sont sains et saufs. Ils ont cependant du être relogés, leur mobile-home ayant été fortement endommagé à cause du sinistre, rapporte Ouest France.