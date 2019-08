et AFP

Il y a cinq jours, un incendie ravageait déjà plus de 1.500 hectares sur l'île de Grande Canarie. Un nouveau feu s'est déclaré ce samedi 17 août sur l'île espagnole, et a conduit les autorités à évacuer un site touristique et un hôtel de luxe.

Sur Twitter, le conseil de l'île a annoncé qu'il procédait à l'évacuation de la Croix de Tejeda, un site montagneux populaire pour ses vues spectaculaires dans le centre de la Grande Canarie, ainsi qu'un hôtel de luxe se situant à proximité. Il n'a pas été précisé combien de personnes ont été évacuées. Les autorités locales ont ajouté qu'elles coupaient les routes aux environs de l'incendie. "Quittez la zone !", ont-elles insisté.

Cet incendie survient donc seulement cinq jours après que les pompiers ont réussi à contenir un feu dans la même zone de l'archipel des Canaries, qui avait conduit à l'évacuation de plusieurs centaines de personnes. Les services de secours avaient alors averti que de fortes rafales de vent et une vague de chaleur attendue pourraient rallumer des braises qui restaient.

Les pompiers alarmistes

Les pompiers de l'île ont indiqué que des hélicoptères avaient été envoyés sur zone. L'incendie "ne se présente pas bien du tout avec cette température, ces vents et cette faible humidité", ont-ils souligné dans un communiqué. Des bombardiers d'eau n'étaient pas disponibles dans l'immédiat car ils sont repartis pour l'Espagne continentale, à un millier de km de là, ont-ils expliqué.