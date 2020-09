publié le 12/09/2020 à 17:55

Le drame a secoué tout un quartier de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui reste sous le choc ce samedi 12 septembre. En effet, durant la nuit précédente un couple habitant le 5e étage d'un bâtiment s'est disputé violemment, et les conséquences allaient être dramatiques. Les voisins ont entendu des cris émanant d'un appartement habituellement calme.

À l'intérieur, une homme décrit comme étant "fortement charpenté" frappe sa femme, "il avait même son pied sur son cou, à un moment", témoigne une résidente auprès du Parisien. La femme arrive à échapper à son bourreau en criant et demandant de l'aide. Il est alors environ 2h30 du matin, et la soirée bascule encore plus dans l'horreur.

L'homme se dirige vers la chambre de leur fils de 6 ans, qui dormait, et se met à le battre. "On était au téléphone avec la police, on leur disait de venir nombreux. Quand, tout à coup, on a vu le monsieur sortir sur le balcon avec le petit", décrivent deux voisins à nos confrères. En dessous, les riverains exhortent le père à ne pas commettre l'irréparable. En vain.

Intervention décisive des voisins

L'enfant est lancé du 5e étage, les témoins assurant que le père a pris de l'élan pour mieux propulser son enfant. Le garçonnet rebondit alors sur des rambardes du 1er étage, avant de s'écraser par terre. Son père continue son oeuvre et lance des objets sur son fils afin de l'achever.

Tant bien que mal, en se protégeant des projectiles lancés par le du père, des voisins arrivent à mettre le garçon à l'abri dans le patio de l'immeuble. L'assaillant sort alors, sans doute pour s'enfuir, mais la réaction des jeunes du quartier ne se fait pas attendre. L'homme est rattrapé puis roué de coups par plusieurs d'entre eux.

C'est à ce moment-là que la police arrive. Voyant la scène, les agents pensent un moment que l'homme est victime d'une agression, avant de comprendre qu'il s'agit du suspect pour lequel on leur a dit de venir en nombre.

Le couple venait de se marier

Un peu plus loin, le garçonnet est pris en charge par les pompiers qui prodiguent les premiers soins de réanimation avant de le transporter à l'hôpital Necker. Son pronostic vital est engagé au moment où cet article est rédigé.



La maman quant à elle, choquée, a perdu connaissance plusieurs fois dans la nuit, raconte Le Parisien. Quelques heures plus tôt pourtant, vendredi, elle disait "oui" à la mairie à celui qui allait devenir son mari.

En effet, le drame s'est déroulé le jour du mariage du couple en question. "Rien, dans leur attitude, ne pouvait présager un tel drame. Comment peut-on jeter un enfant par la fenêtre ?", a réagi pour le quotidien Sushma Ostermeyer, adjointe au maire de Choisy-le-Roi, qui célébrait son premier mariage.