Val-d'Oise : deux policiers agressés à Herblay, leurs armes de service dérobées

Les faits se sont déroulé à Herblay, dans le Val-d’Oise, en région parisienne mercredi 7 octobre. Il est 22h30 lorsque deux policiers sont pris à partie. Ils étaient en mission lorsque trois individus leur tombent dessus, leur dérobent leurs armes de service, et ouvrent le feu sur les deux agents des forces de l’ordre. Ils tirent plusieurs fois, et les deux policiers sont gravement blessés au niveau des jambes.

Transporté rapidement à l’hôpital, l’un des deux gardiens de la paix a son pronostic vital engagé. Les deux agents travaillent au sein de l’antenne de la police judiciaire de Versailles basée à Cergy-Pontoise.

À cette heure, on ignore les circonstances exactes dans lesquelles les auteurs ont agi et pour quels motifs. Ils sont toujours en fuite et sont activement recherchés. Une enquête a été ouverte pour "tentatives d’homicides sur personnes dépositaires de l’autorité publique". Elle est confiée à la brigade criminelle de Versailles.