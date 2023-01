Une pharmacie escroque un million d'euros à l'Assurance maladie

Une gérante de pharmacie sera jugée par le tribunal de Créteil pour une arnaque massive à l'assurance-maladie. En effet, cette gérante de pharmacie de 50 ans a reconnu les faits qui lui étaient imputés, à savoir avoir arnaqué à plus d'un million d'euros deux caisses d'assurance maladie. Elle sera reçue au tribunal correctionnel le 12 juin pour escroquerie et tentative d'escroquerie pendant quatre ans au détriment d'un organisme de protection sociale.

Mais comme a-t-elle procédé pour escroquer autant d'argent à ces caisses d'assurance-maladie ? Entre mars 2014 et avril 2017, la gérante de l'officine se faisait rembourser des "produits pharmaceutiques particulièrement onéreux sur présentation d'ordonnances médicales falsifiées et en établissant de fausses facturations", comme l'a révélé le parquet de Creil. Les enquêteurs de la BRDA ont pu déterminer que les remboursements demandés étaient faits sur la base de vraies prescriptions de personnes malades qui ne recevaient donc jamais leur traitement.



Selon l'accusée, ce sont les difficultés financières de sa pharmacie qui l'ont poussé à agir ainsi. C'est en décembre 2017 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne mettra un terme à ces onéreuses escroqueries. La caisse dépose plainte à l'encontre de la femme et de sa pharmacie. Outre la caisse d'assurance-maladie du Val-de-Marne, celle de la Seine-et-Marne aurait également été victime de l'escroquerie.

