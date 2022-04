Une membre du collectif féministe "50/50" accusée d'agression sexuelle

Une administratrice du collectif féministe 50/50, qui milite pour l'égalité, la parité et la diversité dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle, sera jugée le 14 septembre au tribunal de Paris après des accusations d'agression sexuelle, a-t-on appris ce mardi 26 avril de source judiciaire.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire samedi 23 avril, six administratrices du collectif avaient démissionné "en raison d'un contexte particulier qui a provoqué une très vive tension", avait-on annoncé. Dans la lettre interne diffusée aux 900 membres, le conseil d'administration du collectif de défense des droits des femmes dans l'industrie du cinéma "50/50" indique que les faits se seraient produits le 11 mars dernier, lors d'un dîner.

"À l'issue de ce dîner, une plainte pour agression sexuelle a été déposée par une invitée, à l'encontre d'une administratrice du collectif. (...) À ce stade, la plaignante ne souhaite pas s'exprimer publiquement, et la personne mise en cause conteste fermement les faits", ajoute le conseil d'administration. La personne mise en cause a été suspendue de toutes ses activités au sein du collectif féministe.

Un collectif né après le mouvement "MeToo"

Selon les premiers éléments de l'enquête, dont un procès-verbal a été consulté par l'AFP, l'administratrice visée par les accusations était "en état d'ivresse manifeste" au moment des faits, d'après plusieurs témoins. Dans un SMS le lendemain, elle a présenté des excuses à la plaignante.



Créé en 2018 dans le cadre du mouvement international de libération de la parole "MeToo", le Collectif 50/50 réunit un millier de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ses premières actions de sensibilisation ont été menées au Festival de Cannes.