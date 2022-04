Cyclisme : Wiggins "manipulé" à l'adolescence par un entraîneur à des fins sexuelles

Le sport est malheureusement trop souvent le théâtre d'agressions et de manipulations sexuelles. Cette fois-ci, c'est Sir Bradley Wiggins, ancien vainqueur du Tour de France en 2012 et champion olympique du contre-la-montre la même année, qui s'est confié lors d'une interview pour le magazine britannique Men's Health.

Celui qui est en devenant adulte a connu une brillante carrière a tenu à témoigner : "J’ai été manipulé sexuellement par un entraîneur quand j’étais plus jeune. J’avais environ 13 ans et je n’ai jamais complètement accepté cela. Tout cela m’a touché en tant qu’adulte, je l’ai enterré". Mais les difficultés de celui qui sera anobli par la Reine Elizabeth II en décembre 2013 ne se sont pas arrêtées là.

Il a dans le même temps dû faire face étant enfant à son beau-père, avec qui il avait une relation très compliquée : "Mon beau-père était assez violent avec moi, il me traitait de pédé parce que je portais du Lycra et d'autre chose, alors je ne pensais pas pouvoir lui en parler. J'étais tellement solitaire", a déclaré l'ex-coureur. "Je voulais juste sortir de cet environnement. J'étais un adolescent assez étrange à bien des égards et je pense que le dynamisme sur le vélo découle de l'adversité".

Dans cet entretien poignant, l'ex-champion parle aussi de son père biologique, assassiné en 2008 lors d'une rixe, ainsi que de sa longue dépression qui a accompagné ses nombreux succès sous les couleurs de la Sky.