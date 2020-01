Une femme s'électrocute mortellement en utilisant son téléphone dans son bain

publié le 10/01/2020 à 18:30

Véritables acolytes numériques du quotidien, nos smartphones peuvent nous coûter la vie à des moments apparemment anodins. Comme lorsqu'on s'en sert en prenant son bain, à l'image de ce qui est arrivé à une quadragénaire de Dole, dans le Jura.

Ce vendredi 10 janvier, rapporte France Bleu Besançon, cette femme de 45 ans se trouvait dans sa baignoire, et consultait dans le même temps son téléphone portable, simultanément en charge. Son compagnon et son fils, adolescent, l'ont ensuite découverte inanimée et ont prévenu les secours. La victime, en arrêt cardiaque, est finalement décédée au CHU de Besançon, où elle avait été transportée vers 20 heures. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Dole.

Le 16 décembre, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), c'est probablement un drame similaire qui a coûté la vie à une adolescente de 13 ans. Cette dernière est morte alors qu'elle prenait son bain. Son téléphone portable, en charge sur le bord de la baignoire, aurait glissé dans l'eau, selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. La jeune fille n'a pu être réanimée malgré l'intervention des pompiers.