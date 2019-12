Vitrolles : une adolescente serait morte électrocutée à cause de son téléphone

publié le 18/12/2019 à 02:01

La cause de l'électrocution n'a pas encore été confirmée, mais elle reste l'option la plus probable. Dimanche 16 décembre au soir à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône, une fille de 13 ans a été retrouvée morte électrocutée dans son bain, et son téléphone portable en serait la cause.

Selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, les pompiers ont trouvé l'adolescente inanimée dans l'eau de son bain et n'ont malheureusement pas pu la secourir. Son téléphone portable serait tombé dans l'eau alors qu'il était en charge à côté de sa baignoire. La jeune fille serait donc morte électrocutée.

Une autopsie est en cours et doit confirmer la cause du décès qui est pour le moment hypothétique. L'enquête a été prise en charge par la direction départementale de la sécurité publique.

Ce n'est pas la première fois qu'un décès par l'utilisation de son téléphone portable dans le bain est rapporté. À la suite de ce phénomène, la répression des Fraudes (DGCCRF) tente d'alerter les consommateurs face aux risques liés à l'utilisation des téléphones portables lorsqu'il sont en charge.