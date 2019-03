publié le 28/03/2019 à 17:24

C'est un drame aussi terrible que mystérieux qui s'est déroulé à Arvert, en Charente-Maritime, mercredi 27 mars au soir. Vers 19h, une des enfants de cette famille recomposée prenait sa douche quand elle s'est faite électrocutée.



L'entendant hurler, son beau-père a tenté de lui porter secours avant de se faire électrocuter lui aussi. La mère de la fillette a également tenté de lui porter secours après avoir coupé le courant, mais n'a pu sauver ni sa fille ni son compagnon. De plus, ses mains ont été grièvement brûlées.

L'affaire, révélée par le quotidien 20 Minutes, est un mystère pour les gendarmes de la brigade de la Tremblade à qui l'enquête a été confiée. Pourquoi et comment la fillette et son beau-père ont-ils pu être électrocutés ? Ils ont également constaté que le pommeau de douche était complètement brûlé.

Des branchements défectueux ?

Les enquêteurs pourraient l'expliquer par les travaux qui avaient été réalisés dans la maison, récemment achetée par le couple. Selon les premiers éléments de l'enquête, "la famille vivait dans une maison très abîmée, proche de l'insalubrité. Les branchements électriques paraissent très défectueux et il y a beaucoup d'humidité dans la maison. L'électricité aurait pu circuler dans les murs via l'humidité", a précisé le parquet.



D'après le quotidien, si aucun appareil électroménager ne serait en cause dans le décès et les brûlures des membres de la famille, les enquêteurs, cités par LCI, ont observé une multiprise posé sur le sol mouillé, près de la douche.



"Une expertise a été ouverte sur les circonstances mais nous n'en connaissons pas encore les résultats", a aussi indiqué le parquet de La Rochelle. La fillette et son beau-père sont tous les deux décédés. La mère a été transportée à l'hôpital de Royan. Une cellule psychologique a été mise en place à l'école communale élémentaire d'Arvert, où était scolarisée la petite fille.