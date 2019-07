publié le 12/07/2019 à 19:25

Après avoir tenté d'étrangler sa femme et menacé de tuer leur fils a coups de couteau de cuisine, un homme interpellé mercredi 10 juillet dans le quartier Saint-Claude de Besançon a fait l'éloge de Jonathann Daval, louant son "courage" pour avoir su "se libérer de sa femme castratrice", rapporte France Bleu Besançon. Pour rappel, l'homme qu'il érige en exemple a avoué avoir tué et brûlé sa femme Alexia en octobre 2017, qu'il a laissée vêtue d'une tenue de joggeuse sur un chemin près d'un bois de Haute-Saône.

Cette explication de la part du mis en cause pour violences conjugales a été jugée "particulièrement choquante" par le procureur de la République de Besançon. L'homme a affirmé avoir agi avec violence car il s'opposait au projet de séparation souhaité par sa compagne, rappelle France info.

Lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi 12 juillet, le procureur Étienne Manteaux n'a pas manqué de faire part de son effarement : "Que monsieur Daval puisse être brandi comme l'icône de ce qu'il faut faire quand on est un mari qui constate que son épouse veut vous quitter" est "extrêmement choquant", a-t-il d'abord estimé, avant de rappeler qu'il s'agit bien d'un crime et non d'un simple accident. "Certains ont dit que Jonathann Daval n'était pas un meurtrier. Commettre des violences graves qui entraînent la mort de quelqu'un, ce sont des faits criminels même sans intention d'homicide".